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اختيار محمد حسن عبده متحدثًا رسميًا لاتحاد شباب الأحزاب والقوى السياسية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:14 م
اختيار محمد حسن عبده متحدثًا رسميًا لاتحاد شباب الأحزاب والقوى السياسية
محمد حسن عبده
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أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد شباب الأحزاب والقوى السياسية، اختيار محمد حسن عبده أمين تنظيم إرادة جيل متحدثا رسميا لاتحاد شباب الأحزاب المصرية.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أن ذلك ابتداء من غدا، ومن جانبه أعلن عبده، عن سعادته ووجه شكره للسادة أمناء شباب الأحزاب المصرية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة هي تمكين الشباب والعمل الميداني مع الجماهير والمواطنين على مستوى المحافظات.
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