بومبيو: السلطات التركية قد تطلق سراح القس الأمريكي الشهر الجاري

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن السلطات التركية قد تطلق سراح القس الأمريكي، أندرو برونسون، المحتجز لديها بتهمة التجسس ودعم الإرهاب، الشهر الجاري.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي لمسؤولي الإدارة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان من المحتمل الإفراج عن برونسون: "نعم، قد يطلق سراحه الشهر الجاري".

وتشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا في الفترة الأخيرة، حيث فرضت الأخيرة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على أنقرة، ردا على استمرار احتجاز القس برونسون في تركيا، بتهمة الارتباط بجماعة الداعية التركي المعارض فتح الله جولن.





وبعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية انخفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، إذ انخفض أمام الدولار أكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام.





كما ازداد الوضع حدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس، رفع الرسوم المفروضة على الألومنيوم وحديد الصلب التركي إلى 20 في المئة و50 في المئة.