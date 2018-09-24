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جوجل تدعم تطبيق "يوتيوب ميوزيك" بمزايا جديدة على الأندرويد

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:12 م
جوجل تدعم تطبيق يوتيوب ميوزيك بمزايا جديدة على الأندرويد
يوتيوب ميوزيك
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وعدت جوجل الشهر الماضى بأنها ستجلب المزيد من الميزات والتحسينات إلى يوتيوب ميوزيك، وبدأت التحديثات بالفعل بالوصول إلى الخدمة، إذ تم إضافة عدد من عناصر التحكم فى جودة البث والتنزيل الجديدة.

ووفقا لموقع 9to5google الأمريكى، للاستفادة من عناصر التحكم الجديدة، ما عليك هو التوجه إلى الإعدادات والضغط على "جودة الصوت على شبكة الهاتف" أو "جودة الصوت على شبكة Wi-Fi"، إذ يحتوى كل إعداد على أربعة خيارات وهي: Low و Normal و High و Always High .

هناك أيضًا بعض عناصر التحكم فى جودة التنزيل الجديدة المتوفرة، إذ سترى خيار "جودة صوت" جديد يقدم تعديلات إضافية مثل Low و Normal و High، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتيح "جودة الفيديو" للمستخدمين تعيين خدمة البث لتخزين الصوت فقط.

لم يصل التغيير الرسمى إلى متجر Google Play ليعكس التغييرات الجديدة ، ولكن ربما تم طرحه خلال الفترة القادمة.
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