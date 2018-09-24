"المجتمعات العمرانية" تكشف تفاصيل الإسكان المختلط وأراضي الخدمات بـ"دار مصر"

كشف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح كراسات الشروط للإسكان المختلط وأراضي الخدمات بمشروع دار مصر وسكن مصر غدًا.



وأضاف "السباعي"، خلال حواره مع قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء أراضي الإسكان المختلط في المدن الجديدة، موضحًا أن الإسكان المختلط هو الذي يضم أكثر من غرض، سواء إداري أو تجاري أو سكني معًا.



وأشار إلى كراسات الشروط متاحة في عدد من الأجهزة ومنها القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والعبور وبدر ودمياط و15 مايو والشروق والمنيا الجديدة، لافتًا إلى أن عدد قطع الإسكان المختلط نحو 138 قطعة أرض.



وأشار إلى أن سعر كراسة الشروط يصل إلى 5 اَلاف جنيه، أما بالنسبة للمقدم فلا يقل عن 5% من قيمة الوحدة السكنية.

