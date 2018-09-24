ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"المجتمعات العمرانية" تكشف تفاصيل الإسكان المختلط وأراضي الخدمات بـ"دار مصر"

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:10 م
المجتمعات العمرانية تكشف تفاصيل الإسكان المختلط وأراضي الخدمات بـدار مصر
المهندس طارق السباعي
طباعة
داليا الحسين
 
كشف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح كراسات الشروط للإسكان المختلط وأراضي الخدمات بمشروع دار مصر وسكن مصر غدًا.

وأضاف "السباعي"، خلال حواره مع قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء أراضي الإسكان المختلط في المدن الجديدة، موضحًا أن الإسكان المختلط هو الذي يضم أكثر من غرض، سواء إداري أو تجاري أو سكني معًا.

وأشار إلى كراسات الشروط متاحة في عدد من الأجهزة ومنها القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والعبور وبدر ودمياط و15 مايو والشروق والمنيا الجديدة، لافتًا إلى أن عدد قطع الإسكان المختلط نحو 138 قطعة أرض.

وأشار إلى أن سعر كراسة الشروط يصل إلى 5 اَلاف جنيه، أما بالنسبة للمقدم فلا يقل عن 5% من قيمة الوحدة السكنية.
المزيد عن: مصر توك شو المهندس طارق السباعي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/24/2018 7:50:03 PM