مارتينيز : كورتوا سعيد في الريال ومتحمس جدا

‏أكد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، إن تيبو كورتوا في فترة التكيف مع الرياا، وان في سنته الأولى مع تشلسي اضطر للقتال مع أسطورة عظيمة مثل تشيك ونجح في ذلك.









وقال مارتينيز في تصريحات صحفية : "الآن هو يأتي إلى ناد مثل ريال مدريد، زحيث إنه مستعد للقتال وأن يكون جاهزاً لما هو مطلوب منه".









واضاف : "‏لقد شاهدت كورتوا سعيدا جدا عندما كنا مع الفريق الوطني قبل فترة، وهو متحمس جداً، وسعيد جدا بالمشروع مع فريقه الجديد، وسنرى النمو حتى مع الكثافة التي يطالب بها نادي مثل ريال مدريد".



