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مورينهو يعيد فيرجسون إلي العناية المركزة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:08 م
مورينهو يعيد فيرجسون إلي العناية المركزة
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أحمد عصام
 
تعادل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه جوزيه مورينهو، مع منافسه ولفرهامبتون، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي.


وحضر أليكس فيرجسون المدير الفني المانيو التاريخي اللقاء، وتعد هذه المباراة هي الأولي الذي يحضرها المدرب، بعد خروجه من المستشفي في الفترة الماضية.


وقدم لاعبو مانشستر يونايتد أداء سئ للغاية، مما جعل الجميع يسخر أن ذلك الأداء سيعيد فيرجسون مرة أخري إلي العناية المركزة.

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