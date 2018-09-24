يتيح لكم موقع "الفجر الرياضي" متابعة خاصة للدوري السعودي للمحترفين ونقدم لكم خدمة Dawriplus| مشاهدة مباراة الهلال والفتح دوري بلس يوتيوب في الدوري السعودي| Youtube, وينتظر جماهير فريق الهلال السعودي مساء اليوم الإثنين، مشاهدة مباراة الفريق أمام الفتح ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





ويبحث الهلال عن الانتصار الرابع في بطولة الدوري لمواصلة التربع على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان، مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال السعودي والفتح اليوم الإثنين 23-9-2018.





وتنقل مباراة فريق الهلال مع مضيفه فريق الفتح عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك في تمام الساعة 17:10 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 18:10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.





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