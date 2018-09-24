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"البرلمان" يحقق مع اتحاد الكرة في أموال رئيس الشيشان

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:16 ص
البرلمان يحقق مع اتحاد الكرة في أموال رئيس الشيشان
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محمد الصو
 

 

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، مذكرة رسمية من مجلس البرلمان يطالب فيه بالتحقيق والاستفسار حول مبلغ مليون و 800 ألف دولار، قيمة ما حصلوا عليه من رمضان قوديروف رئيس الشيشان، خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة.

 

وأكدت نادية هنري النائبة بالبرلمان وصاحبة الشكوى، أنها تريد معرفة أين تلك الأموال خاصةً أن البعثة تمسكت بالإقامة في جروزني وقطعت كل تلك المسافات من أجل التواجد في الشيشان رغم ابتعاد المسافة بينها وبين ملاعب المونديال.

 

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، أنه يرفض تلك الإدعاءات موضحًا على أنه تم الرد على كل هذه الأسئلة في مؤتمر صحفي أقامه أبوريدة، عقب عودة بعثة المنتخب للقاهرة.

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