Youtube| بث مباشر.. مباراة الأهلي السعودي والمحرق البحريني في البطولة العربية اليوم 24/9/2018

تنطلق اليوم مباريات البطولة العربية للأندية بحضور أفضل الأندية العربية, ويستضيف فريق أهلي جدة السعودي نظيره فريق المحرق البحريني مساء اليوم الإثثنين في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.





ويتيح موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر مباراة أهلي جدة السعودي والمحرق البحريني بث مباشر اليوم 24-9-2018، في البطولة العربية، وسط رغبة واضحة من الجماهير على متابعة اللقاء.





ومن المقرر نقل مباراة فريق الأهلي مع المحرق البحريني عبر قنوات أبو ظبي الرياضية AD Sports الإماراتية، تحديداً عبر قناة AD Sports HD1 المجانية بصوت المعلق عامر عبدالله، وذلك في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.





لمتابعة بث مباشر مباراة الأهلي السعودي والمحرق البحريني في الأسفل هنا..



