رئيس جامعة السادات ونائبه يستقبلان الطلاب الجدد والقدامى بكلية التربية الرياضية

استقبل الأستاذ الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، برفقة الأستاذ الدكتور هانى يوسف حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بزيارة كلية التربية الرياضية؛ بالطلاب القدامى والجدد، وكان فى إستقبالهم قيادات كلية التربية الرياضية وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمد طلعت ابوالمعاطى عميد الكلية.





إلتقى رئيس الجامعة، بوكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية والسادة أعضاء هيئة التدريس؛ وطلاب الكلية الجدد والقدامى وهنأهم ببداية العام الدراسى الجديد متمنيآ لهم تحقيق التفوق العلمى كما أكد على إهتمام الجامعة بتوفير الجو الملائم للطلاب وحل كافة المشاكل التى قد تواجههم.





كما أشار الأستاذ الدكتور هانى يوسف حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية المختلفة لإكتشاف مواهبهم وإطلاق طاقتهم الإبداعية.





كما تفقد "بيومى" منشآت الكلية من ملاعب كرة قدم؛سلة ألعاب قوى وحرص على تفقد ملعب الإسكواش والذى يعد أول ملعب على مستوى محافظة المنوفية .



