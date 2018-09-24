بعد انتهاكات إسرائيل.. روسيا سترسل أنظمة اس-300 لسوريا خلال أسبوعين

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أنّ موسكو ستزوّد دمشق بأنظمة اس-300 المضادة للصواريخ، والتى ستعزز بشكل كبير القدرات القتالية لقوات الدفاع الجوي السورية.





وخلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، قال شويجو إن موسكو أوقفت تسليم طائرات اس-300 إلى دمشق عام 2013 بناء على طلب إسرائيل، لكن الوضع حول الإمدادات تغير من دون خطأ من روسيا.

ويأتى ذلك بعد يوم من اتهام وزارة الدفاع الروسية لتل أبيب، بتعمّد إسقاط المقاتلة الروسية ال-20 فى اللاذقية وانتهاك اتفاق عدم الصدام، عبر عدم إمداد روسيا بمعلومات عن الضربة الجوية فى سوريا، واتخاذ المقاتلة كدرع واقى خلال الهجوم.