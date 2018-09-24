حكايات اليوم.. انشاء أول سفينة هوائية .. وحادث تدافع الحج في منى

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ ذكرى أول سفينة هوائية، فضلًا عن حادث تدافع الحج في منى.

وصول النبي إلى المدينة مهاجرًا من مكة

في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر من عام 622م، وصل النبي محمد إلى المدينة المنورة، مهاجرًا من مكة في ما يعرف بالهجرة النبوية.

وكانت الهجرة إلى المدينة واجبة قبل فتح مكة، فلما فتحت مكة أصبحت دار إسلام، فقال النبي محمد: " لا هجرةَ بعدَ الفتحِ، ولكن جهادٌ ونِيَّةٌ، وإذا استُنفِرْتُم فانفِروا".

أول سفينة هوائية

وفي مثل هذا اليوم من عام1852م، أول سفينة هوائية تدار بواسطة محرك بخاري تتمكن من السفر مسافة 27 كم فوق باريس.

ظهرت السفن الهوائية في القرن التاسع عشر كأول آلات قادرة على الطيران لمسافات طويلة، وكذلك يمكن توجيهها، ولعل هذه الصفة كانت سببًا في تسميتها في بعض الأحيان بالمناطيد الموجهة.

استُخدمت السفن الهوائية في الحرب العالمية الأولى بمثابة قاذفات قنابل وطائرات حماية للسفن ضد هجمات الغواصات، واليوم تُستخدم في مجالات الاستطلاع الجوي، حراسة السواحل، الإعلانات، ورفع البضائع ذات الحجم الكبير.

إجراء انتخابات المجلس الوطني في الإمارات

وفي مثل هذا اليوم من عام 2011م، أجريت انتخابات المجلس الوطني الإتحادي لعام 2011، وتشتمل الهيئات الانتخابية لجميع الإمارات 129,274 عضوًا، ورشّح 469 عضو من الهيئات الانتخابية نفسه لخوض الانتخابات.

حادث تدافع الحج في منى

وفي 2015م، وقع حادث تدافع خلال الحج في منى بالسعودية تؤدي لمقتل أكثر من 700 شخص وجرح 800 على الأقل، حيث أفادت هيئة الدفاع المدني السعودي بوفاة 717 شخصًا، وإصابة مئات آخرين في حادث تدافع للحجاج في منطقة منى، في الوقت الذي يشارك فيه نحو مليوني شخص في أداء المناسك الأخيرة للحج.

وقد وقع الحادث بينما كان الحجاج في طريقهم إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.

وقد أمر ولي العهد، وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وتفيد التقارير بأن الحادث وقع في شارع 204 وهو أحد طرقين رئيسيين يمران عبر خيام منى وينتهي عند نقطة رمي الجمرات.

عصمت إينونو

وولد مصطفى عصمت اينونو، ثاني رؤساء الجمهورية التركية، في 1884م، وتولى الرئاسة من 11 نوفمبر 1938 إلى 22 مارس 1950.

كما كان قد شغل منصب رئيس الوزراء عدة مرات في الفترات التالية من 1923 إلى 1924، ومن 1925 إلى 1937، ومن 1961 إلى 1965 شكل خلالها عشر حكومات، كما شغل منصب وزير الخارجية في الفترة من عام 1922 إلى 1924، ثم منصب رئيس الأركان العامة.

الملك بيبين القصير

وفي 768م، رحل الملك بيبان الثالث، حيث يـُلقب بالقصير كان عمدة قصر نوستريا، وقصر أوستراسيا، ثم ملكاً للفرنجة من عام 752 حتى عام 768، ابن شارل مارتل وروترود ترير.