جروس يدرس استبعاد ثنائي الزمالك من مباراة الكويت

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهدد بخسارة ثنائي الفريق الأبيض في رحلة الكويت بعد غد الأربعاء، استعدادا لمواجهة القادسية.

ويلتقي الزمالك نظيره القادسية في المباراة التي ستجمع بينهما الجمعة المقبل، في إياب دور الـ23 من البطولة العربية للأندية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى جروس مدرب الزمالك لاستمرار استبعاد بعض ركائز الفريق التي كانت أساسية في السنوات الماضية مثل أيمن حفني ومصطفى فتحي.