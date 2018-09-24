وزير الرياضة يحضر افتتاح بطولة الشيخة فاطمة للرماية

يتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحضور في حفل افتتاح بطولتي الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات والجائزة الكبرى للرجال، واللتان تقاما على ملاعب نادي الرماية ونادي صيد 6 أكتوبر.





وتستمر فعاليات البطولة حتى ١ أكتوبر المقبل بمشاركة 8 دول من مختلف أنحاء العالم، وهم: الكويت، الإمارات، إيطاليا، كزخستان، بلغاريا، أرمينيا، السودان وتونس، وتبدأ المنافسات يوم الأربعاء المقبل بعد الانتهاء من فحص الأسلحة.





وتأتي بطولة الشيخة فاطمة في إطار التعاون المشترك بين اتحاد الرماية المصري مع الإمارات للعام الثاني على التوالي، حيث استضافت مصر البطولة في نسختها الأولى خلال العام الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا من حيث المنافسة والمشاركة القوية من جميع اللاعبات المشاركات.





ويشارك في حفل الافتتاح عدد كبير من رؤوساء الوفود المشاركة وعلى رأسهم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الشيخة فاطمة، والعميد حسن بن هدية الشحي، المدير التنفيذي للبطولة، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية.





وقال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية ونائب رئيس الاتحاد العربي للرماية، إن استضافة بطولة الشيخة فاطمة للعام الثاني على التوالي يعتبر تأكيد على مكانة مصر المرموقة ونجاح الاتحاد المصري في استضافة البطولة خلال العام الماضي والذي شهد نجاح كبير ومنافسة قوية من جميع الراميات المشاركات.