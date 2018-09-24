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وزيرة الصحة: المواطن سيشعر بالتغيير من جراء الإصلاح الاقتصادي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:06 ص
وزيرة الصحة: المواطن سيشعر بالتغيير من جراء الإصلاح الاقتصادي
وزيرة الصحة
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هدى عبدالرازق
 
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن التفاف شركات الأدوية والتصنيع العملاقة حول مصر نتيجة إدراكهم أن ملف الصحة في مصر على رأس أجندة الدولة.

وأشارت خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، إلى أن هناك شركات أدوية عالمية حريصة على الدخول في مصر والاستثمار في الدواء.

وأضافت أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الإصلاح الاقتصادي سيشعر به المواطن وسيعود عليه بشكل إيجابي.
المزيد عن: وزيرة الصحة وزارة الصحة هالة زايد الصحة
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