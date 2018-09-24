وزيرة الصحة: المواطن سيشعر بالتغيير من جراء الإصلاح الاقتصادي



وأشارت خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، إلى أن هناك شركات أدوية عالمية حريصة على الدخول في مصر والاستثمار في الدواء.





وأضافت أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الإصلاح الاقتصادي سيشعر به المواطن وسيعود عليه بشكل إيجابي.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن التفاف شركات الأدوية والتصنيع العملاقة حول مصر نتيجة إدراكهم أن ملف الصحة في مصر على رأس أجندة الدولة.