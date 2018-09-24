الجيش اليمني يتقدم ميدانيًا ويستعيد مناطق في باقم
أعلن الجيش الوطني اليمني تحقيقه تقدمًا
ميدانيًا في محيط مركز مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة.
وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد
ياسر الحارثي، في تصريح صحفي لموقع (نيوزيمن) الإخباري اليوم الإثنين: إن "قوات
الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية من تمشيط عدد من المناطق المحيطة بمركز مديرية
باقم منها جبل رأس وجبل عرف وشيحاط ومزارع آل صرة وقرى آل مغرم والمناطق المحيطة
بها".
وأضاف أن "المعارك ضد ميليشيات الحوثي
الانقلابية ما تزال مستمرة في الجهة الشرقية لمركز مديرية باقم"، مشيراً إلى
أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من تحرير جبال الرأس وجبال الأسود وصولاً إلى تحرير مزارع
الرمان والعنب المحيطة بمركز المديرية.
وعثرت قوات الجيش على أكثر من 30 جثه تابعة
لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية متناثرة في المزارع والجبال التي جرى تمشيطها خلفتها
الميليشيا ورائها قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني.