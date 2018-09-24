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الجيش اليمني يتقدم ميدانيًا ويستعيد مناطق في باقم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:02 ص
الجيش اليمني يتقدم ميدانيًا ويستعيد مناطق في باقم
الجيش اليمني - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن الجيش الوطني اليمني تحقيقه تقدمًا ميدانيًا في محيط مركز مديرية باقم شمالي غرب محافظة ‏صعدة.‏

 

وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، في تصريح صحفي لموقع (نيوزيمن) الإخباري اليوم الإثنين: إن "قوات الجيش الوطني ‏تمكنت خلال الساعات الماضية من تمشيط عدد من المناطق المحيطة بمركز مديرية باقم ‏منها جبل رأس وجبل عرف وشيحاط ومزارع آل صرة وقرى آل مغرم والمناطق المحيطة ‏بها".

‏وأضاف أن "المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية ما تزال مستمرة في ‏الجهة الشرقية لمركز مديرية باقم"، مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من تحرير جبال ‏الرأس وجبال الأسود وصولاً إلى تحرير مزارع الرمان والعنب المحيطة بمركز المديرية.

‏وعثرت قوات الجيش على أكثر من 30 جثه تابعة لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية ‏متناثرة في المزارع والجبال التي جرى تمشيطها خلفتها الميليشيا ورائها قبل أن تلوذ بالفرار ‏تحت ضربات الجيش الوطني.‏

المزيد عن: مناطق في باقم اليمن الحوثيين الجيش اليمني
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