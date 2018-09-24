وكيل "تعليم" دمياط يستقبل نائب مدير الأمن

استقبل السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اللواء محمد ناجي أباظة، نائب مدير أمن دمياط؛ للاطلاع على الحالة الأمنية بمدارس المحافظة، والانضباط الأمني داخل وخارج المدارس، ومناقشة القضايا المتعلقة بتأمينها.



وعبر "سويلم" عن شكره وتقديره بالدور الوطني الذي يبذله رجال الأمن، ومدى حرصهم على حماية الوطن والمواطن، وكل المصالح العامة والخاصة، متجاوزين كل الصعاب التي تقف أمامهم، كما تم مناقشة خطة التأمين للمدارس.