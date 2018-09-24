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أسعار الدولار اليوم 24-9-2018 في البنوك الحكوكمية والخاصة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:56 ص
أسعار الدولار اليوم 24-9-2018 في البنوك الحكوكمية والخاصة
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فى بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.
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