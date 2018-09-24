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رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:59 ص
رئيس الآثار الإسلامية والقبطية: قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
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حسام زيدان - تصوير: بلال احمد
 

قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن قصر البارون سيصبح معلمًا من أهم معالم القاهرة الأثرية، بما يحويه من زخارف وفنون مختلفة.

وأضاف مصطفى في تصريح خاص لبوابة الفجر الإلكترونية، إن القصر سيصبح إحدى بوابات القاهرة حيث أن يستقبل زوارها القادمين من المطار ويودعهم، وسيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر.

وأشار مصطفى إلى أن وزارة الآثار بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمجهودات كبيرة للانتها من القصر منتصف 2019، حيث أن الترميمات الدقيقة فيه والترميمات المعمارية متنوعة ومتعددة وكثيرة.

جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية للدكتور خالد العناني صباح اليوم الاثنين بقصر البارون إمبان الواقع في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدةمصر الجديدة.

وهو قصر أثري تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
رئيس "الآثار الإسلامية والقبطية": قصر البارون سيكون محطة أساسية لأي رحلة سياحية قادمة إلى مصر
المزيد عن: محطة أساسية قصر البارون رحلة سياحية قادمة إلى مصر رئيس الآثار الإسلامية والقبطية
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