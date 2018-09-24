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مشاجرة داخل مدرسة ابتدائية بدمياط

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:59 ص
مشاجرة داخل مدرسة ابتدائية بدمياط
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
تراشقت مديرة مدرسة الخياطة بنات الابتدائية، وأحد أولياء الأمور، الألفاظ ونشبت بينهما مشاجرة داخل المدرسة، بسبب خلاف بينهما على الزي المدرسي للطالبة، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل المدرسة.

تجمهر عدد من المدرسين وأولياء الأمور وتم فض المشاجرة كي لا تصل إلى الإعتداء بالأيدي، وتم إخطار السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والذي قرر إحالة الواقعة للتحقيق.
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