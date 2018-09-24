رئيس "الآثار الإسلامية": انتهاء أعمال ترميم قصر البارون منتصف 2019





تفقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ويرافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أعمال ترميم قصر البارون.





ومن جانبه قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في تصريح خاص لبوابة الفجر الإلكترونية، إن أعمال ترميم القصر سوف تنتهي منتصف عام 2019 وسيكون جاهزًا للافتتاح.





وأضاف مصطفى أن القصر ترميماته الدقيقة كثيرة ومتنوعة، فهو يشكل عدة فنون مختلفة سواء من النحت أو الرسم وهو الأمر الذي جعله يستغرق كل هذا الوقت.





وأوضح مصطفى أن توظيف القصر لم يتم تقريره بعد، ولكن المكان واعد وسيكون له شأن كبير بين الأماكن الأثرية في القاهرة، بما يحويه من فنون وتأريخ.





جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية للدكتور خالد العناني صباح اليوم الاثنين بقصر البارون إمبان الواقع في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدةمصر الجديدة.





وهو قصر أثري تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.