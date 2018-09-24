تحرير 1198 مخالفة مرورية وسحب 45 رخصة في حملة بالقليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1198 مخالفة مرورية.



وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1198 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو185مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل23400 جنيه وسحب 28 دراجة نارية وسحب 36 دراجة.



كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 45 رخصة وتحصيل 3850 جنيه غرامة.

