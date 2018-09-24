قبل موقعة القادسية.. نجل مرتضى منصور يطالب لاعبي الزمالك بنسيان مباراة المقاولون

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن مباراة المقاولون انتهت ويجب عدم التركيز فيها وأن يتم التعامل مع كل مباراة على حدة ونسيانها بمجرد انتهائها.

وأضاف أمير في تصريحاته: "أطالب اللاعبين بنسيان المباراة والتركيز في المباراة المقبلة أمام القادسية لأنها في بطولة أخرى ويجب التنافس على كل البطولات".

وأشار المشرف على الكرة لوجود أخطاء تظهر في مباريات الزمالك وأنه بالتعاون مع مجلس الإدارة يعمل على تلك الأخطاء لتفاديها في الفترة المقبل.

وواصل مرتضى تصريحاته قائلا: "التمس العذر للاعبين لأنهم يخوضون المباريات لأول مرة بحضور جماهيري وهو ما قد يضعهم تحت ضغط".

وعن عدم مشاركة بعض اللاعبين قال: "يجب عدم التعامل بالعاطفة لأن ليس من الطبيعي أن يشارك كل اللاعبين وكل اللاعبين سيحصلوا على فرصة في ظل مشاركة الفريق في خمس بطولات ولكني أرى أن أحيانا الفريق يحتاج لوجود لاعبين أمثال حفني ومصطفى فتحي لأنهم يتدربون بشكل جيد وهو ما نعمل عليه بالتعامل نفسيا كإدارة كرة مع هؤلاء اللاعبين".