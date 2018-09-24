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طارق العشري: الفوز على نجوم المستقبل مفترق طرق لوادي دجلة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:20 ص
طارق العشري: الفوز على نجوم المستقبل مفترق طرق لوادي دجلة
طارق العشري
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محمد الصو
 

شدد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود على أهمية الفوز على فريق النجوم بهدف نظيف ببطولة الدوري.

 

وأكد العشري في تصريحات لبرنامج "نجم الجماهير" عبر شاشة قناة "ال تي سي" ، "الفوز كان مهم وضروري للغاية وبمثابة مفترق طرق للاعبين لإستعادة الثقة من جديد".

 

وأشار إلى أنه تحدث مع اللاعبين نفسيًا ومعنويًا قبل اللقاء وتحفيزهم لتحقيق الإنتصار.

 

وتابع: "سنحاول ضم 6 لاعبين من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الشتاء ولن أتحدث عن المراكز حاليًا لكن الأهم لي هو تجاوز عقبة النجوم في المرتبة الأولى".

 

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