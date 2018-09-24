"كارثة طبيعية" تضرب العالم خلال ساعات.. وتهدد بتوقف رحلات الطيران

أكد عدد من العلماء أن بركان عملاق، يدعى كاتلا، في أيسلندا على وشك أن ينفجر خلال الساعات المقبلة.





وأوضح عدد من العلماء في أوروبا، بأن البركان موجود بالقرب من من القمة الجليدية إيجافالايوكول في أيسلندا الذي انفجر في عام 2010 ، وأظهر في الساعات الماضية علامات واضحة على ثورانه، وهو الأمر الذي يجعل الجميع يتوقع بأن يحدث له إنفجار في أي لحظة، وهو ما يهدد بتعطيل حركة السفر الجوي في مناطق واسعة من العالم، وهو الأمر نفسه الذي حدث منذ نحو 8 سنوات.





وبحسب ما كشفت عنه المصادر الإعلامية في أوروبا، فإن بركان كاتلا أسفل نهر جليدي على ارتفاع 5000 قدم ،وهو الأمر الذي يجعل مراقبة نشاطه أمر صعب للغاية، ولكن عدد من العلماء من إيسلندا، وكذلك من بريطانيا، قد أكتشفوا عن طريق بعض التنقيات المحمولة، وقد أكتشفوا بأن البركان قد أطلق مادة ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع للغاية، وهو ما يجعل العلماء في إنتظار إنفجاره في اللحظات القادمة.



