عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد



وأكد الرئيس السيسي لرئيس المجلس الأوروبي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.



من جانبه، كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول ملف التنسيق العربي الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية.

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، رئيس المجلس الأوروبي، كما أفادت قناة Extra News الفضائية، في خبر عاجل.