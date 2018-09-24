ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:27 ص
عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد
السيسي
طباعة
نعيم يوسف
 
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، رئيس المجلس الأوروبي، كما أفادت قناة Extra News الفضائية، في خبر عاجل.

وأكد الرئيس السيسي لرئيس المجلس الأوروبي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول ملف التنسيق العربي الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية.
المزيد عن: السيسي البرلمان الاقليمية الأوروبي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/24/2018 1:20:12 AM