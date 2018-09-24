روابط ماتش لايف مباشر .. الاهلي السعودي والمحرق البحريني في البطولة العربية مجاناً (بث مباشر لايف اون لاين)

الأهلي والمحرق

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وتقام مباراة الأهلي السعودي والمحرق البحريني بمشاركة الدوليين المصريين عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي نجمي الأهلي على ملعب الأهلي السعودي، وذلك اليوم الاثنين والموافق 24 سبتمبر في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة و9:00 بتوقيت مكة المكرمة.





وسيتم نقل مباراة الأهلي السعودي والمحرق البحريني بمشاركة الدوليين المصريين عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي نجمي الأهلي في البطولة العربية مباشرةً وحصرياً عبر قناة "أبو ظبي الرياضية سبورت HD 3" الرياضية.





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