ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نجم المقاولون: إصابة أبو السعود أثرت علينا أمام الزمالك.. والحكم تغاضى عن ركلة جزاء

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:10 ص
نجم المقاولون: إصابة أبو السعود أثرت علينا أمام الزمالك.. والحكم تغاضى عن ركلة جزاء
الزمالك والمقاولون العرب
طباعة
أحمد الهواري
 

أكد أحمد سمير المدرب العام لفريق المقاولون، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف، وشدد على أن المباراة كانت سجالا بين الفريقين بالرغم من قوة المنافس وإمكانياته الفنية والمادية.

 

وأوضح المدرب أن فريقه عاد للمبارة بعد 20 دقيقة بعد تقدم الزمالك ونجح في تعديل النتيجة، وأوضح أن الخبرات لعبت دورا كبيرا في حسم الفوز للفريق الأبيض، وشدد على أن سياسة المقاولون تعتمد على النزول بمعدل الأعمار السنية.

 

وأوضح أن حكم المباراة تغاضى عن ركلة جزاء واضحة بعد لمس الونش للكرة بيده في منطقة جزء الزمالك وكانت النتيجة العادلة هي التعادل، لكن الحكم الخامس لم يحتسب ركلة الجزاء بالرغم من احتسابه ركلة جزاء مماثلة للزمالك.

 

وأكد أحمد سمير أن إصابة محمود أبو السعود في المباراة أثرت على المقاولون ونفس الأمر بالنسبة لأحمد علي، فضلا عن إصابة لويز قبل اللقاء، وشدد على أن الجهاز الفني راض عن الأداء في اللقاء

 

المزيد عن: رياضة المقاولون العرب الزمالك والمقاولون اليوم اخبار الرياضة احمد سمير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/24/2018 1:20:01 AM