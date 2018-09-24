نجم المقاولون: إصابة أبو السعود أثرت علينا أمام الزمالك.. والحكم تغاضى عن ركلة جزاء

أكد أحمد سمير المدرب العام لفريق المقاولون، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف، وشدد على أن المباراة كانت سجالا بين الفريقين بالرغم من قوة المنافس وإمكانياته الفنية والمادية.

وأوضح المدرب أن فريقه عاد للمبارة بعد 20 دقيقة بعد تقدم الزمالك ونجح في تعديل النتيجة، وأوضح أن الخبرات لعبت دورا كبيرا في حسم الفوز للفريق الأبيض، وشدد على أن سياسة المقاولون تعتمد على النزول بمعدل الأعمار السنية.

وأوضح أن حكم المباراة تغاضى عن ركلة جزاء واضحة بعد لمس الونش للكرة بيده في منطقة جزء الزمالك وكانت النتيجة العادلة هي التعادل، لكن الحكم الخامس لم يحتسب ركلة الجزاء بالرغم من احتسابه ركلة جزاء مماثلة للزمالك.

وأكد أحمد سمير أن إصابة محمود أبو السعود في المباراة أثرت على المقاولون ونفس الأمر بالنسبة لأحمد علي، فضلا عن إصابة لويز قبل اللقاء، وشدد على أن الجهاز الفني راض عن الأداء في اللقاء