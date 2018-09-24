اليوم.. أولى حلقات "The Good Doctor 2"





تعرض اليوم أولى حلقات مسلسل "The Good Doctor" في موسمه الثاني، وذلك عبر قناة ABC الأمريكية.





قصة المسلسل تدور فى إطار درامي حول طبيب شاب، يعانى من مرض التوحد، يتم تعيينه فى أحد المستشفيات الكبيرة، رغم عدم قدرته على التواصل مع باقى الأشخاص بشكل طبيعى، فهل يتمكن فعلاً من إنقاذ حياة المرضى.

"The Good Doctor" من إعداد وتأليف الثنائى ديفيد شور ودانيل دى كيم، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، فريدى هايمور، انتونيا توماس، نيكولاس جونزاليز، شوكو مودو، بو جاريت، هيل هاربر.







