عاجل.. السيسى يلتقي رؤساء كبرى الشركات الأمريكية بعد قليل
الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 12:56 ص
يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ورؤساء كبري الشركات الأمريكية العالمية، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الأحد، "دونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبي، وسيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.