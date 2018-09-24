عاجل.. السيسى يلتقي رؤساء كبرى الشركات الأمريكية بعد قليل

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ورؤساء كبري الشركات الأمريكية العالمية، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



