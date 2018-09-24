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"أديب" لـ العاملين في قناة الجزيرة: "هيمشوا ناس كتيرة منكم.. ومش هتاخدوا بقية حسابكم"

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:13 ص
أديب لـ العاملين في قناة الجزيرة: هيمشوا ناس كتيرة منكم.. ومش هتاخدوا بقية حسابكم
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
كشف الإعلامي عمرو أديب، أنه سيتم تسريح عدد كبير من العاملين في قناة الجزيرة".

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، رسالة إلى العاملين بقناة الجزيرة: "هيمشوا ناس كتيرة منكم، ومش هتاخدوا بقية حسابكم.. مش عارف هترجعوا مصر إزاي، ومش هتعرفوا تروحوا اسطنبول".
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