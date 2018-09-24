ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"العرابي": مصر حققت التوازن في العلاقات مع القوى العالمية الكبرى

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:29 ص
العرابي: مصر حققت التوازن في العلاقات مع القوى العالمية الكبرى
السفير محمد العرابي
طباعة
رقية جمال
 
قال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية الخارجية والرئاسية نجحت في تحقيق التوازن في العلاقات مع القوى الكبرى في العالم متمثلة في الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوربي، وهو أمر صعب.

وأضاف "العرابي، خلال حواره ببرنامج "النيل 360" على فضائية "النيل للاخبار"، اليوم الأحد، أن مصر أوضحت للجميع أن مصلحتها هى الأساس في تحقيق السياسة الخارجية النشطة مع أي طرف، موضحًا أن مصر استطاعت أن تسخر سياستها الخارجية لتحقيق التنمية، وهذا أحد المبادئ الخاصة بالعمل الدبلوماسي خلال الفترة الماضية.

وتابع، أن مصر تستطيع أن تقدم جميع الاحتياجات الاستراتيجية في المنطقة، ولذا فإن القوى العالمية الكبرى تسعى لإقامة علاقة جيدة مع مصر؛ لكونها دولة محورية ومستقرة وقوية، وسوق كبير، وبوابة لإفريقيا.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/24/2018 1:30:13 AM