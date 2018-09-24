"العرابي": مصر حققت التوازن في العلاقات مع القوى العالمية الكبرى

قال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية الخارجية والرئاسية نجحت في تحقيق التوازن في العلاقات مع القوى الكبرى في العالم متمثلة في الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوربي، وهو أمر صعب.



وأضاف "العرابي، خلال حواره ببرنامج "النيل 360" على فضائية "النيل للاخبار"، اليوم الأحد، أن مصر أوضحت للجميع أن مصلحتها هى الأساس في تحقيق السياسة الخارجية النشطة مع أي طرف، موضحًا أن مصر استطاعت أن تسخر سياستها الخارجية لتحقيق التنمية، وهذا أحد المبادئ الخاصة بالعمل الدبلوماسي خلال الفترة الماضية.



وتابع، أن مصر تستطيع أن تقدم جميع الاحتياجات الاستراتيجية في المنطقة، ولذا فإن القوى العالمية الكبرى تسعى لإقامة علاقة جيدة مع مصر؛ لكونها دولة محورية ومستقرة وقوية، وسوق كبير، وبوابة لإفريقيا.

