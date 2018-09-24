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مستشارة سابقة بالبيت الأبيض: الاتفاق النووي مع إيران لم يكن مثاليًا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:00 ص
مستشارة سابقة بالبيت الأبيض: الاتفاق النووي مع إيران لم يكن مثاليًا
البيت الأبيض
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هدى عبدالرازق
 
قالت باسمة الغصين، مستشارة سابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن الاتفاق النووي مع إيران لم يكن مثاليًا.

وتابعت في حوارها برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد: "الإدارة الأمريكية تعلم مشروعية التحالف العربي في اليمن بقيادة مصر والسعودية، ونعلم دعم إيران للمتمردين، ولذلك لم يكن صوابًا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران حتى لا ننهي مسألة الحوار، ولم يتبقى الآن غير لغة الحرب".

وذكرت: "إدارة أوباما راهنت على جماعات الإسلام السياسي بهدف دعم المعارضة، وإدارة ترامب تركز على الحرب والسلاح، ونحن نريد أن تكون مصر والسعودية أمنتان، ونحن ضد نماء داعش، ولكن أخشى إهمال ترامب سياسة الدبلوماسية".
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