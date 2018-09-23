مخاطر النوم بالقرب من الهاتف المحمول

أكد خبراء على أن النوم بالقرب من الهاتف المحمول يسبب لك العديد من المشاكل الصحية التي لا كالصداع، الغثيان، الدوخة، الكوابيس وحتى الاصابة بالأرق.





ويرجع السبب في ذلك بشكل خاص إلى الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف المحمول والذي يؤثر على إنتاج هرمون النوم (الميلاتونين) عن طريق تشويش عمل الدماغ، وفقد أشار باحثون في جامعة ”بوردو” إلى أن الهاتف يمكن أن يزيد من ارتفاع خطر الإصابة بـ glioma، وهو نوع خطير للغاية من سرطان الدماغ المرتبط أساسا باستخدام الهاتف الخلوي !





وقد كشفت العديد من الدراسات أيضًا أن الهاتف يؤثر على العقل الباطن لدينا والذي يظل يقظًا بشكل دائم بسبب أشعة الهاتف.





فمع وجود الهاتف في مكان قريب، نبقى يقظين باستمرار، ونفكر لاشعوريا أن مكالمة أو رسالة SMS عاجلة قد تصلنا في أي وقت، و هذا قد يمنعنا من الاسترخاء ومن نوم مريح.





إضافة إلى ذلك، يتسبب الهاتف في تشويش ساعتنا البيولوجية، ونصبح أكثر توترا وأكثر عرضة للاكتئاب ! ويمكن حتى أن نصاب بـ NOMOPHOBIA ، وهي الخوف الكبير من الانفصال عن الهاتف المحمول، لأننا لا نشعر بالأمان بدون هذا الجهاز الثوري.





ويعتبر الأطفال من بين الأشخاص الأكثر عرضة لهذه المشاكل، لا سيما عندما يستخدمون الهاتف قبل سن السابعة، وقد يعانون جراء ذلك من مشاكل عاطفية أو سلوكية، وحتى الاصابة بفرط النشاط أو الحركة.





وفقاً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، فإن الإشعاعات المُؤينة المنبعثة من الهواتف الخلوية من المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان. فهذه الترددات الكهرومغناطيسية يمكن أن تؤثر أيضًا على الحيوانات المنوية عندما نحتفظ بالهاتف المحمول في جيب البنطالون.





وبصرف النظر عن هذه الإشعاعات الخطيرة ، فبعض الهواتف المحمولة تحتوي أيضًا على معادن ضارة مثل النيكل والكوبالت والكروم. ويمكن أن تسبب هذه المكونات الحساسية مثل التهاب الجلد التماسي أو الحساسية الجلدية بعد التعرض لفترة طويلة لهذه المواد.





هناك العديد من حالات حوادث الحروق بسبب انفجار بطاريات الهواتف المحمولة والتي بدأت في الحدوث منذ عام 2000 ، وقد نتج عن هذه الحوادث عواقب مرعبة ، كما هو الحال مع حالة فتاة وجدت ميتة في السرير ، وهاتفها الذكي في يدها وسماعات الأذن في أذنيها.





ووفقا للمحققين الذين عاينوا الحادثة ، فإن السبب في رأيهم يرجع إلى شحنة مفرطة في بطارية الهاتف. وبينما كانت الفتاة تنام وتستمع إلى الموسيقى ، انفجر هاتفها على وجهها ! ويعتقد الخبراء أن هذا النوع من الحوادث يرجع إلى حقيقة أن بطاريات أيونات الليثيوم يمكن أن تسخن أثناء إعادة الشحن ، مما يتسبب في انفجارها.



