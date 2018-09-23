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ضبط 12 مصنع غير مرخص للحلوى والنسيج والملابس بشبرا الخيمة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:24 م
ضبط 12 مصنع غير مرخص للحلوى والنسيج والملابس بشبرا الخيمة
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 12 مصنع غير مرخص، بمدينة شبرا الخيمة، لأنتاج الحلويات والنسيج والملابس الجاهزة، وتم التحفظ على مستلزمات الانتاج والتصنيع وتحرير محاضر لاصحاب المصانع وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحمله تموينية مكبرة على مدينة شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12مصنع غير مرخص، وبدون سجل تجارى او تأمينات على العمال وتقوم هذه المصانع بانتاج الملابس الجاهزة، والنسيج والحلويات، وتم التحفظ على هذه المصانع وتحرير محاضر لأصحابها.
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