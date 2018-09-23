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إحالة مفتش تموين بالسنطة في الغربية للتحقيق (صور)

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:22 م
إحالة مفتش تموين بالسنطة في الغربية للتحقيق (صور)
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أيمن يحيي
 
قرر اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة مفتش التموين المكلف بمراقبة ومتابعة مخابز بلدية بمدينة السنطة، للتحقيق بسبب ترك مهام أعماله الوظيفية، في الرقابة والمتابعة على المخابز.

جاء ذلك القرار على خلفية جولة تفقدية لرئيس المدينة على المنشآت الخدمية، والمرافق للوقوف على مدى انتظام العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، ورصد المشكلات والسلبيات للتغلب عليها.

ورصد "هجرس" عدم تواجد مفتش التموين داخل أحد المخابز البلدية بمدينة السنطة، وعدم مروره عليه فأصدر قراره المتقدم.
إحالة مفتش تموين بالسنطة في الغربية للتحقيق (صور)
إحالة مفتش تموين بالسنطة في الغربية للتحقيق (صور)
إحالة مفتش تموين بالسنطة في الغربية للتحقيق (صور)
المزيد عن: مصر محافظة الغربيه اخبار
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