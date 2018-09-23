رئيس ريال مدريد: لن نلعب في أمريكا أبدا

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن أنه يريد جعل ملعب سانتياجو برنابيو أحد أكثر الملاعب حداثة في العالم.

وقال بيريز خلال الجمعية العمومية للنادي للملكي: "النجاح هو نتيجة للمشروع الرياضي، بالحصول على أفضل اللاعبين في العالم، أفضل اللاعبين في إسبانيا، أفضل الشباب والمواهب، لقد غيرنا حياة ما يقرب من 900000 فتى وفتاة، نحن في 80 دولة ، ونحن أيضا بجانب كبار السن".

وأضاف: "بالنسبة لكرة السلة.. إن كأس الاتحاد الأوروبي العاشر يؤكد مرة أخرى على هيمنة هذه المجموعة، اكن الكثير من التقدير لعمل فيليبي رييس ورودي فرنانديز وبابلو لاسو".

تابع بيريز: "الشباب هم حجر الزاوية في المشروع الجديد بجانب أفضل اللاعبين في العالم ، نعم على تصميم قالب مخصص للفوز بالألقاب،أفضل اللاعبين في العالم هم هنا في ريال مدريد ، لقد حصلنا على أربعة كؤوس أوروبية في اخر خمس أعوام".

واستطرد: "لقد خططنا للفوز بجميع الألقاب في العام الماضي، بعد الفوز بلقب وحيد وهو دوري الأبطال كان لدينا خيبة أمل ، علينا أن نحاول لن يحدث هذا مرة أخرى ولكن اللاعبين هم بشر بالنهاية".

وأتم في هذا السياق: "لن نلعب في الولايات المتحدة مُطلقاً ، لا أعرف لمصلحة من يُخطط لكل هذا ، ولكن بالتأكيد ليس لمصلحة الأعضاء ولا النادي".