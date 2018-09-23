أفضل 4 طرق لإنقاص الوزن.. تعرفي عليهم

هناك العديد من الطرق المتبعة في إنقاص الوزن وأثبتت فعاليتها باختبارها علي العديد من الأشخاص، وهذه الطرق أدت إلي خسارة الوزن بطريقة سريعة وفعالة، ومنها:-





أولا الماء:

يجب شرب كمية كبيرة من الماء خلال اليوم من 8 إلي 12 كوب أي حوالي 3 لتر يوميا، حيث أن الماء يساعد علي زيادة معدل الحرق بشكل كبير، كما يساعد الماء علي الشعور بالشبع، عند شرب الماء قبل تناول الطعام ستقل شهيتك بنسبة كبيرة، وهذا من شأنه إنقاص الوزن بصورة طبيعية بدون استخدام رجيم.





ثانيا ممارسة الرياضة:

عند ممارستك لرياضة المشي أو الجري أو الهرولة أو الذهاب إلي النادي الرياضي لممارسة التمارين الرياضية تحت إشراف المختصين، كل هذا من شأنه زيادة معدل الحرق بطريقة سريعة وفعالة حيث أن الرياضة تعمل علي حرق الدهون المخزنة في الجسم وإمداد الجسم بالقوة والنشاط اللازم للقيام بالمهام اليومية، لذلك ينصح بممارسة الرياضات المختلفة لمدة نصف ساعة يوميا، أو 3 أيام بالأسبوع حتي تستطيع إنقاص وزنك بسهولة.





ثالثا تقسيم الوجبات:

إذا كنت تتناول 3 وجبات كبيرة الحجم يوميا هذا قد يؤدي إلي بطئ عملية الحرق داخل الجسم، يجب عليك تقسيم الوجبات الكبيرة إلي وجبات صغيرة حتي تصل إلي 5 وجبات علي مدار اليوم بحد أدني، يمكنك تناول وجبة الفطور، وبعدها بساعتين ثمرة فاكهه، بعدها بساعتين الغداء الخاص بك، وبعدها يمكنك تنازل بعض المكسرات مثل اللوز أو الجوز ولكن بكميات قليلة، وتناول بعدها العشاء ويجب أن يكون العشاء قليل السعرات الحرارية مثلا يمكنك تناول زبادي خالي الدسم وفاكهه طازجة، ويجب الانتباه عند تناول الوجبات الخفيفة أن لا تحتوي علي الكثير من السعرات الحرارية حيث تؤدي زيادة السعرات الحرارية إلي تخزين الدهون في الجسم وبالتالي زيادة الوزن.





رابعا: النوم بشكل كافي