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"8 الصبح" يحتفي بذكرى رحيل نجاح الموجي

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:12 م
8 الصبح يحتفي بذكرى رحيل نجاح الموجي
تجاح الموجي
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الفجر الفنى
 
أحيا برنامج "٨ الصبح" في حلقة صباح اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدي نجاح الموجي، وذلك من خلال فقرة "أنا المصري".

حيث أنه بدء حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم، والفنان جورج سيدهم، دورًا هامًّا في ‏مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969.

وقد أثرى الموجي شاشتي التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيداً كبيراً خاصة في المسرح.

أهمها دوره في مسلسل أهلاً بالسكان عام 1984، وقد تخرج في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ولم يترك وظيفته في الحكومة إلى جانب عمله في مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة‏‏.

حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان دمشق عن ‏دوره في فيلم "أيام الغضب" توفي "نجاح الموجي" فجر يوم الجمعة 25 سبتمبر 1998 بالقاهرة أثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب‏.‏ وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.
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