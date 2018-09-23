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طريقة عمل لانشون اللحم

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:14 م
طريقة عمل لانشون اللحم
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المكونات:
عدد 5 بيض.
عدد 5 قطع جبنه مثلثات.
عدد 5 ملاعق دقيق.
عدد 5 ملاعق لحمة مفرومة “نية”.
عدد 5 فصوص حبهان (يتم أخذ الحبوب الموجود بداخل الحبهان فقط).
عدد 2 مكعبة مرقعة ” يلزم بشرها لتكون ناعمة”.
نصف كوب زيت.
قليل من الملح.
فلفل أسود.
ملعقتين نشا.
ملعقة صغيرة بابريكا.
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

طريقة تحضير لانشون اللحمة:
1- ضعي كل هذه المكونات في الخلاط، وقومي بضربهم جيداً لكي يختلط جميع المكونات من بعضهم.

2- ثم ضعي الخلط في كيس واغلقيه جيداً من الطرفين، ثم ضعية في الاسترتش رول، ثم ضعية في الورق الفويل واغلقيه من الطرفين جيداً.

3- ثم ضعية في إناء مغلي على النار، وقومي بتقليبه من مرتين لثلاث مرات في خلال ساعة، وبعد مرور الساعة قومي بغرز سن السكينة أو بخلة خشب في وسط اللانشون، إذا خرجت نظيفة يكون قد استوي، وإذا خرجت بها قليل من خليط اللانشون اتركيه بعض الدقائق ليكتمل سواه، ملحوظة عند وضع خلة الخشب لمعرفة تسوية لا تجعلي مكان دخول الخلة ينزل الماء.

4- بعد نضجه تماماً أخرجية من الماء، ثم أخرجيه من ورق الفويل والكيس واتركيه ليبرد تماماً، ثم ضعية في علبة وادخليه الثلاجة من 3 لأربع ساعات، ثم قومي بتقطيعه وضعية في طبق التقديم وبالهنا والشفاء.
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