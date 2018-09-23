ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد سرقة كيلو ذهب.. 5 عاطلين يذبحوا صاحب شركة ويقيدون زوجته وأبنائه

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:15 م
بعد سرقة كيلو ذهب.. 5 عاطلين يذبحوا صاحب شركة ويقيدون زوجته وأبنائه
المتهمين
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت الأجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على 5 عاطلين ذبحوا صاحب شركة وقيدوا زوجته وأبنائه بعد سرقتهم كيلو ذهب و٧٥٠ آلف جنية بحدائق القبة.

تلقى قسم شرطة الحدائق، بقيادة المقدم عمرو الحسيني بلاغا من "هناء ع"، 38 سنة، ربة منزل، بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها صحبة زوجها "عزت ه"، 40 سنة، عضو مجلس إدارة شركة بترول ومصاب بجرح قطعي نافذ بالرقبة حيث تم طعنه 4 طعنات وأخر بالبطن، نزيف بالبطن) وأبنائهما(أحمد، أية، يارا)، فوجئوا بحضور 3 أشخاص "ملثمين"، قاموا بتكبيلها وأنجالها وتعدوا على زوجها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثين إصابته المشار إليه واستولوا على حقيبة بداخلها مبلغ 750 ألف جنيه، كمية من المشغولات الذهبية وزنت 1 كيلو تقريبا، 2 هاتف محمول ولاذوا بالفرار، ولم تتهم أو تشتبه في أحد.

وما أسفرت عنه جهود البحث من تحديد مرتكبي الواقعة وعددهم 5 أشخاص، تمكن الرائد عبد المنعم المليجي من ضبط ٤ متهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر هارب ويدعى "إسلام ع"، 24 سنة، وشهرته "إسلام كحلى"، سائق. 

بتكثيف التحريات حول المتهم سالف الذكر وردت معلومات مفادها تواجده بمنطقة موقف محرم بك - الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي 119.600 ألف جنيه، 3 هواتف محمولة من متحصلات الواقعة، هاتف محمول حديث ماركة أوبو، مشغولات ذهبية عبارة عن (3 أسورة، 8 غوايش، 4 خواتم، 2 أنسيال، 4 سلسلة، دبوس ملابس )،2 ساعة يد.
 
وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات الواقعة، وأضاف بشرائه الهاتف المحمول ماركة أوبو من المبلغ المالي المستولى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المزيد عن: كيلو ذهب حدائق القبة الفجر اخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:30
-
النجوم
الزمالك
-
x
21:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
14:30
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
17:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
فالنسيا
برشلونة
-
x
20:45
-
جيرونا
الدوري الإيطالي الدرجة A
تورينو
-
x
12:30
-
نابولي
بولونيا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
18:00
-
أتلانتا
فروسينوني
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني الدرجة الأولى
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
لايبزيج
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
18:00
-
كارا برازافيل - الكونجو
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/23/2018 1:21:01 PM