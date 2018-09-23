بعد سرقة كيلو ذهب.. 5 عاطلين يذبحوا صاحب شركة ويقيدون زوجته وأبنائه



بتكثيف التحريات حول المتهم سالف الذكر وردت معلومات مفادها تواجده بمنطقة موقف محرم بك - الإسكندرية.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي 119.600 ألف جنيه، 3 هواتف محمولة من متحصلات الواقعة، هاتف محمول حديث ماركة أوبو، مشغولات ذهبية عبارة عن (3 أسورة، 8 غوايش، 4 خواتم، 2 أنسيال، 4 سلسلة، دبوس ملابس )،2 ساعة يد.



وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات الواقعة، وأضاف بشرائه الهاتف المحمول ماركة أوبو من المبلغ المالي المستولى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على 5 عاطلين ذبحوا صاحب شركة وقيدوا زوجته وأبنائه بعد سرقتهم كيلو ذهب و٧٥٠ آلف جنية بحدائق القبة.تلقى قسم شرطة الحدائق، بقيادة المقدم عمرو الحسيني بلاغا من "هناء ع"، 38 سنة، ربة منزل، بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها صحبة زوجها "عزت ه"، 40 سنة، عضو مجلس إدارة شركة بترول ومصاب بجرح قطعي نافذ بالرقبة حيث تم طعنه 4 طعنات وأخر بالبطن، نزيف بالبطن) وأبنائهما(أحمد، أية، يارا)، فوجئوا بحضور 3 أشخاص "ملثمين"، قاموا بتكبيلها وأنجالها وتعدوا على زوجها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثين إصابته المشار إليه واستولوا على حقيبة بداخلها مبلغ 750 ألف جنيه، كمية من المشغولات الذهبية وزنت 1 كيلو تقريبا، 2 هاتف محمول ولاذوا بالفرار، ولم تتهم أو تشتبه في أحد.وما أسفرت عنه جهود البحث من تحديد مرتكبي الواقعة وعددهم 5 أشخاص، تمكن الرائد عبد المنعم المليجي من ضبط ٤ متهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر هارب ويدعى "إسلام ع"، 24 سنة، وشهرته "إسلام كحلى"، سائق.