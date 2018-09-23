كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر اليوم 23-9-2018 | Youtube

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موعد مباراة يوفنتوس (كريستيانو رونالدو) وفروسينوني اليوم

البطولة : الدوري الايطالي

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4 – bein sports HD 4

معلق المباراة : رؤوف خليف

الساعة : 20:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 21.30 مساءًا بتوقيت السعودية





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تشكيل يوفنتوس أمام فروسينوني:





حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني ، خط الدفاع: جواو كانسيلو ، ليوناردو بونوتشي ، جورجيو كيليني ، أليكس ساندرو، خط الوسط: سامي خضيرة ، ميراليم بيانيتش ، إيمري كان، خط الهجوم: دوجلاس كوستا ، كريستيانو رونالدو ، باولو ديبالا.





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ويستعد ملعب ماتوزا، مباراة فروسينوني ويوفنتوس وذلك اليوم الأحد والموافق 23 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





وكان فريق فروسينوني قد خسر من سامبدوريا بخمسة أهداف دون رد في الجولة الماضية بينما فاز يوفنتوس على ساسولو بهدفين مقابل هدف.





ويحتل فريق يوفنتوس بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بينما فروسينوني يقع في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة فقط.





ويدخل فريق يوفنتوس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على فالنسيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا حيث شهدت المواجهة طرد كريستيانو رونالدو.





وسيتم نقل مباراة يوفنتوس مع فيروسينوني كالتشيو في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت 4" الرياضية.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر من لقاء يوفنتوس وفيروسينوني في الدوري الإيطالي عبر موقع الفجر الرياضي.





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