جورفان فييرا يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن عرض الاتحاد والعودة إلى مصر

كشف البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك حقيقة تلقيه عروضًا من بعض الأندية المصرية في الوقت الحالي.

واعترف فييرا في تصريحات خاصة إلى "الفجر الرياضي" بصحة مفاوضات من مسئولي الاتحاد معه، مشددًا على أنه لم يوقع بعد على أية عقود.

وأضاف فييرا: "الاتحاد في وضع صعب والأمر ليس سهلًا ويحتاج لتحقيق الانتصارات في مبارياته القادمة والنتائج السلبية للمنافسين حتى يتقدموا في جدول الترتيب".

وواصل فييرا: "الإسماعيلي لم يفاوضني وأسمع كلام كثيرًا عن عروض ومفاوضات وهمية لم تحدث على أرض الواقع".

وشدد فييرا على قوة بطولة الدوري المصري في الموسم الجاري، موضحًا أنه يتابع بعض المباريات من فترة لأخرى خاصة أن المسابقة تشهد منافسة كبيرة بين أندية عديدة ولا تقتصر على الأهلي والزمالك.