كيفية صلاة الاستخارة؟

نمر بالعديد من الاختبارات في حياتنا ونلجا إلى الله عز وجل لاستخارته وإرشادنا للطريق الصحيح، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما قَالَ:(كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ في الأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ) رواه البخاري.





فصلاة الاستخارة حكمها سنة وهي أحد العبادات التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ركعتان من دون الفريضة يصليها المسلم بنية صلاة الاستخارة في أي وقتٍ عدا الأوقات التي يُكره فيها أداء النافلة وهي في الوقت الذي يفصل طلوع الصبح عن شروق الشمس والوقت الذي يفصل صلاة العصر عن المغرب، ثم يدعوا بدعاء الاستخارة، قد شرعها الله تعالى لتكون عوناً للعبد على حسن اختياره؛ فهو سبحانه يعلم مكامن الخير وما هو في صالح عباده.





دعاء صلاة الاستخارة

جاء في الحديث برواية جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمي حاجته) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به).





صلاة الاستخارة بالتفصيل

يتوضأ فيحسن الضوء.

يركع العبد ركعتين من دون الفريضة ويُحسنها.

يُستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص.

الدعاء بدعاء الاستخارة وذلك إما في السجود الأخير أو بعد التشهد الثاني وقبل التسليم أو بعد الانتهاء من أداء الصلاة مع مراعاة استقبال القبلة أثناء الدعاء.