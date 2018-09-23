وكيل تعليم القليوبية: تواصلت مع السكرتير العام لحل أزمة مدرسة الشهيد مدحت طلعت ببنها

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، انه تم التواصل مع السكرتير العام للمحافظة لبحث مشكلة اولياء امور مدرسة الشهيد مدحت طلعت ببنها،وايجاد اكثر من حل، وشكاوي اولياء الامور محل دراستنا.



وكان اولياء الامور طلبة مدرسة الشهيد مدحت طلعت، قد اعتصموا اليوم داخل المدرسة،مؤكدين ان المدرسة تم إنشائها عام 2013 ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن والمدرسة غير مخصص لها مبنى مستقل،تم نقلها الي مبني الاعدادية بنين وسط السوق،لايوجد فصل بين طلبة صغار والاعدادية.



واوضح الاهالي انه كل عام يتم نقل الطلاب إلى مدرسة مختلفة حتى وصل عدد الطلاب السنة الحالية 600 طالب وفى هذه السنة تم الحاقنا إلى مدرسة إعدادية بنين بوسط السوق وبعيدة جدا عن المربع السكنى للطلاب وكل عام يتم ارغامنا بدخول طلاب المدرستين معا في نفس الوقت الدراسي مما يعرض اولادنا للخطر لأن طلاب المدرسة التي يتم إلحاقنا بها يقومون بضرب أبنائنا لأن الثقافة بين طلاب التجريبى والطلاب الآخرين مختلفة.