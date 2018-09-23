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اللجنة الأولمبية تنعي الراحل عادل هيكل

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:05 م
اللجنة الأولمبية تنعي الراحل عادل هيكل
عادل هيكل
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دينا نبيل وعلي نبوي
 
نعت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، فقيد الرياضة المصرية عادل هيكل، ابن النادى الأهلى والقيمة والقامة الرياضية العملاقة فى تاريخ مصر الرياض.


وتقدم مجلس إدارة اللجنة بخالص العزاء لمحمود الخطيب ومجلس إدارة النادى الأهلى فى مصابهم الجلل داعين الله أن يتغمد المرحوم برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.


كان الراحل عادل هيكل توفي مساء أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض، وبعد سجل حافل من الإنجازات والبطولات مع القلعة الحمراء.

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