خبير: إسرائيل قد تكون أخفت معلومات عن روسيا بشأن حادث "إيل-20"

رأى النائب السابق لقائد قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة الروسية، ألكسندر تازيخولاخوف، أن الجانب الإسرائيلي قد يكون أخفى جزء من المعلومات عن حادث تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا لتخفيف مسؤوليته عنها.

وقال الخبير الروسي: "بالطبع يمكن أن يكونوا قد أخفوا شيئا ما. هناك اتفاقات حول التحذير المتبادل لأن أمن الطيران هي المهمة الأولى، لكن توثيق حقيقة أنهم حذرونا قبل دقيقة أو أكثر أمر صعب جدا. يمكن للجانب الإسرائيلي أن يؤكد أنهم اتصلوا قبل ساعة ومناوبنا لم يرد. إنه وضع "زلق" للغاية ، يصعب فهمه. هناك حاجة لأصول التسجيل في السجل لأن مثل هذه التحذيرات تثبت حتما في السجل والصوت يسجل على شريط".

ووفقا للخبير، فإن كل طرف مرتبط بالحادثة سوف يبحث عن الذنب عند الآخرين ومحاولة تخفيف أخطائه، وقال في هذا الصدد: "أعتقد أن وزارة دفاعنا قادرة على التعامل مع كل هذا ويجب الثقة بالمعلومات الصادرة عن جانبنا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها في يوم 17 سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "ايليوشين-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من على الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية، وأنه تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة، وأنه من غير الممكن لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلية وطياري "إف-16" عدم رؤية الطائرة الروسية، حيث إنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات. وقيمت الدفاع الروسية الحادث على أنه عمل عدواني ويحتفظ الجانب الروسي بحق الرد.