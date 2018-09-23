"باروكة" سليمان عيد تثير إعجاب متابعيه (صورة)

يتمتع الفنان سليمان عيد، بخفة دم، لا تقتصر فقط على أعماله السينمائية والمسرحية، بل تمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعى.





سليمان عيد، يداعب متابعيه وأصدقاءه، عبر مواقع التواصل بين الحين والآخر، ولا يتحرج من السخرية أو "القلش" على نفسه، من أجل رسم الابتسامة على جمهوره.





مؤخراً ظهر سليمان عيد بصورة جديدة، حيث بدا لأول مرة بباروكة، مشيراً إلى أنه قرر أن يكون بـ"شعر".





التعليقات جاءت ساخرة، حيث علق متابعو سليمان عيد بقولهم: "والله إنت عسل يا فنان بنحبك بشعر ومن غير شعر"، فيما علق أحد متابعيه بقوله: "ده سليمان عيد و لا سليمان كرارة".