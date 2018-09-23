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السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء يتفقد المدارس في بدء العام الدراسي الجديد

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:02 م
السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء يتفقد المدارس في بدء العام الدراسي الجديد
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أحمد كريم
 

قام اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، بزيارة لمدرسة الزهور الابتدائية والإعدادية والثانوية بنات بمدينة طور سيناء نائبا عن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، رافقه محمد عقل، مدير عام مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وعلي الشحات، نائب رئيس مدينة طور سيناء، نائبا عن رئيس المدينة، والشيخ خليل الحويطي، رئيس مجلس الأمناء ولفيف من القيادات التنفيذية بجنوب سيناء.


حيث حضر الطابور الصباحي وتحية العلم، وأكد خلال كلمته التي ألقاها حرص المحافظ على الارتقاء بالعملية التعليمية على أرض المحافظة، مضيفا أن الطلاب هم مستقبل وأمل مصر، وعليهم يقوم عماد البلاد، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد والدراسة الجادة المثمرة، مشدد على بث روح الانتماء والوطنية والحماس.


ومن جانبه قدم عقل التحية للضيوف وهنأ الطلاب وأولياء الأمور بعام دراسي جديد، واستعرض مميزات وخصائص منظومة التعليم الجديد، مؤكدا على انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة.

 
السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء يتفقد المدارس في بدء العام الدراسي الجديد
السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء يتفقد المدارس في بدء العام الدراسي الجديد
السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء يتفقد المدارس في بدء العام الدراسي الجديد
السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء يتفقد المدارس في بدء العام الدراسي الجديد
السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء يتفقد المدارس في بدء العام الدراسي الجديد
السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء يتفقد المدارس في بدء العام الدراسي الجديد
المزيد عن: مصر لمدارس التنفيذ اخبار
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