السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء يتفقد المدارس في بدء العام الدراسي الجديد

حيث حضر الطابور الصباحي وتحية العلم، وأكد خلال كلمته التي ألقاها حرص المحافظ على الارتقاء بالعملية التعليمية على أرض المحافظة، مضيفا أن الطلاب هم مستقبل وأمل مصر، وعليهم يقوم عماد البلاد، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد والدراسة الجادة المثمرة، مشدد على بث روح الانتماء والوطنية والحماس.





ومن جانبه قدم عقل التحية للضيوف وهنأ الطلاب وأولياء الأمور بعام دراسي جديد، واستعرض مميزات وخصائص منظومة التعليم الجديد، مؤكدا على انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة.