صلاح محسن: أحترم جلوسي على دكة بدلاء الأهلي

أبدى صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتأهل الفريق لنصف نهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز أمس على حوريا الغيني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف صلاح محسن: "حققنا المطلوب بالفوز وحسم التأهل إلى المربع الذهبي، وقطع خطوة جديدة نحو مشوار استعادة لقب إفريقيا.

وأوضح أنه سعيد بمساهمته في تحقيق الفوز أمس، وأن الصعود للمربع الذهبي أهم كثيرا من الهدف الذي سجله، مشيرا إلى أن الجميع كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في إسعاد جماهير الأهلي التي لعبت دورا كبيرا في مباراة أمس بعد دعمها للفريق والجهاز الفني منذ الدقيقة الأولى من المباراة.

وأشار صلاح محسن إلى أن المشاركة أساسيا من عدمها أمر يعود في النهاية لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مؤكدا أنه يحترم قراراته وتحقيق الفوز والاقتراب خطوة جديدة من نهائي إفريقيا يبقى هدفا رئيسيا لجميع اللاعبين؛ سواء من يشارك أو يتواجد على مقاعد البدلاء.

وأتم صلاح محسن: لدينا أهداف كثيرة نتطلع لتحقيقها هذا الموسم يأتي في مقدمتها استعادة عرش إفريقيا، والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية وإسعاد الجماهير المتشوقة لرؤية الأهلي من جديد في مونديال الأندية.